Robert De Niro a-t-il vraiment pris à partie des étudiants pro-palestiniens ?

Selon une vidéo très partagée sur X, l’acteur Robert De Niro aurait interpellé des étudiants pro-palestiniens, affichant son soutien à Israël. Des images sorties de leur contexte, qui n’ont rien à voir avec l’importation du conflit israélo-palestinien aux États-Unis.

Avec le mouvement de blocage des universités américaines en soutien aux Palestiniens, c’est le conflit au Moyen-Orient qui s'importe ces dernières semaines aux États-Unis. Une vidéo sur le sujet est devenu très virale le mercredi 1ᵉʳ mai sur le réseau social X : on y voit l'acteur Robert De Niro en pleine confrontation, dit-on, avec des étudiants pro-palestiniens. "Ce que vous voulez, c'est un nouveau 7 octobre !", aurait alors lancé l'acteur du Parrain en les prenant à partie.

Des étudiants de Los Angeles ou NYC

Deux versions s’opposent alors : il se serait trouvé face à des étudiants de UCLA, à Los Angeles, ou bien dans les rues de New York, devant des élèves de Columbia. Mais les comptes relayant ces images sont unanimes. Le coup d’éclat de Robert De Niro fait surtout office de soutien public à Israël. Parmi les profils ayant partagé la vidéo, on peut citer des associations de soutien à Israël, comme StandWithUs, ou en France, le député LR Meyer Habib, soutien public de l’État hébreu. Des médias israéliens en ont également fait état, à commencer par le très sérieux quotidien Haaretz qui évoque le tournage d’une série, suivi du Time of Israël et de i24NEWS.

Tous se fondent sur une version traduite de la vidéo, qui ajoute dans ses sous-titres la mention du 7 octobre, date des attaques terroristes du Hamas dans le sud d’Israël. Mais ces événements ne sont pas évoqués explicitement par l’acteur américain. Sur cet extrait, comportant des passages inaudibles, Robert De Niro s’emporte : "Ce n’est pas un film. Ce n’est pas un film. C’est réel. (…) Vous devez faire votre travail. Ensuite, il faut rentrer chez soi. (…) Ils disent qu'ils vont recommencer. Encore une fois. Nous ne voulons pas de ça. Vous ne voulez pas ça. Soyons tous sérieux !".

Pas de mention du 7 octobre

En réalité, les images ont été relayées une première fois sur X dès le 29 avril, par le compte "Art of Dialogue"... sans aucune mention faite à Israël. Pas de mention non plus dans la vidéo originale, publiée le 28 avril sur un compte TikTok surveillant les sorties en public des stars de Hollywood. Contacté, le compte n’avait pas répondu à nos sollicitations pour le moment. Ce qui est certain, c’est que cet extrait a ensuite été repris et mal traduit par des comptes pro-israéliens, participant à créer la désinformation.

En réalité, cette scène est tirée d'une fiction. Avec un peu d’attention, un détail interpelle assez vite : celui de la présence de deux personnes autour Robert De Niro, dont les visages sont reconnaissables. Il s’agit de deux autres acteurs, Melody Garcia et Jesse Plemons. Tous trois font partie du casting de la dernière série produite par Netflix, actuellement tournée dans les rues de New York, "Zero Day". D’après la description faite par la production, la série porte sur l’émergence de théories du complot dans un monde en crise. Robert De Niro y incarne "l’ancien président bien-aimé Mullen (qui) sort de sa retraite pour diriger une commission chargée d'enquêter sur une crise mondiale potentielle", à savoir une cyberattaque.

La vidéo date en fait du samedi 27 avril, en plein tournage de la série à Manhattan. D’après des clichés des coulisses publiés dans le Daily Mail, puis sur la banque d’images de l'agence Getty Images, Robert De Niro porte la même tenue : une chemise bleue à rayures, une veste généralement portée par les présidents des États-Unis et un imperméable. Rien à voir, donc, avec une confrontation avec des étudiants de UCLA, à Los Angeles, ni même une rencontre tout court avec des militants pro-palestiniens.

Alors, à qui s’adresse-t-il ? Selon un témoin sur place ce jour-là, que nous avons contacté et qui a souhaité rester anonyme, Robert De Niro répétait en réalité "une scène de chaos qui se produit dans la série" et qui s’apprêtait à être tournée. "Cela n’a rien à voir avec les problèmes de la vie réelle", insiste cette source. Sollicité, Netflix "confirme que la vidéo était une répétition d'une scène".

Depuis, des comptes très suivis ont réalisé que des doutes pouvaient entourer cet extrait et supprimé la séquence de leur profil. Le journal Haaretz a également fait machine arrière et effacé l’article de son site. Quoi qu'il en soit, Robert De Niro affiche un soutien réel à Israël depuis des années. En 2016, l’acteur avait notamment participé à lever 38 millions de dollars pour les soldats israéliens, au cours d’un diner caritatif.

