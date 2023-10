VIDÉO - "Je demande l'aide de la France" : en Israël, l'appel à l'aide de quatre familles de disparus

La mère d'Eitan, un garçon de 12 ans disparu, a à son tour raconté l'enlèvement de son fils et sa fuite avec sa fille de 10 ans et son bébé d'un an. Batsheva Yaalomi a été emmenée avec ses enfants sur des motos : "Nous sommes partis vers Gaza. Près de la frontière, nous avons vu énormément de corps sur la route." Elle a pu s'enfuir avec ses deux plus jeunes enfants lorsque la moto qui les emmenait est tombée, mais son fils a été emporté en direction de Gaza. "C'était un pogrom, il n'y a pas d'autre mot pour ça", affirme-t-elle. "Je demande l'aide de la France, du monde. Nous voulons savoir ce qui se passe avec nos enfants."

"Moi, je crois en la France, je suis certaine que la France a un caractère très humanitaire (...). Et je suis persuadée que le président Macron fera quelque chose pour nous", a ajouté la grand-mère d'Eitan, qui habite en France.