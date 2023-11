Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne affirme, images à l'appui, avoir trouvé "des armes" dans l'hôpital Al-Shifa

Après son intervention dans l'hôpital Al-Shifa, l'armée israélienne y affirme avoir trouvé "des munitions, des armes et des équipements militaires" du Hamas. "Nous avons la preuve que l'hôpital servait à des fins militaires et terroristes", poursuit l'armée de l'État hébreu. Elle a aussi indiqué que l'opération se poursuit ce jeudi.

L'armée israélienne a dit avoir trouvé "des munitions, des armes et des équipements militaires" du mouvement islamiste palestinien Hamas dans l'hôpital al-Shifa de Gaza où elle est intervenue militairement, mercredi 15 novembre. "Nous avons la preuve que l'hôpital servait à des fins militaires et terroristes contrairement aux lois internationales", a déclaré à la presse le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari.

Dans un communiqué distinct, l'armée précise ses découvertes : "dans l'un des départements de l'hôpital, les troupes ont localisé une pièce contenant des équipements technologiques, ainsi que des équipements militaires et de combat utilisés par l'organisation terroriste du Hamas". "Dans un autre département de l'hôpital, les soldats ont trouvé un centre de commandement opérationnel et des équipements technologiques appartenant au Hamas", d'après le document. L'un des départements concernés est le service d'IRM de l'hôpital, est-il précisé.

L'armée a publié des images (visibles en tête de cet article) de ce qu'elle affirme être des armes, des grenades et d'autres équipements découverts à al-Shifa. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces affirmations. "Lorsque les soldats sont entrés dans le complexe hospitalier, ils ont affronté un certain nombre de terroristes et les ont tués", affirme encore l'armée.

Selon Daniel Hagari, des civils ont été évacués de l'établissement mais "il y a encore beaucoup de gens à l'intérieur". "Des uniformes du Hamas" ont également été trouvés dans l'établissement. "Deux cents terroristes du Hamas ayant participé au carnage du 7 octobre ont trouvé refuge (dans l'hôpital, ndlr)", a affirmé le porte-parole. "Nous continuerons nos recherches dans l'hôpital", a-t-il ajouté.

Le ministère de la Santé du Hamas a, dans le même temps, affirmé que l'armée israélienne "n'a trouvé ni armes ni équipement" militaire dans le bâtiment, assurant "ne pas autoriser" la présence d'armes dans ses établissements.