VIDÉO - L'armée israélienne vers une incursion militaire à Gaza ? "Tout est possible", répond un porte-parole sur LCI

Après avoir été pris de court par l'opération sans précédent lancée par le Hamas, Israël riposte et veut afficher la plus grande fermeté. La bande de Gaza est pilonnée sans relâche, et l'armée israélienne n'exclut pas une incursion militaire sur place, alors même qu'elle n'est pas entrée dans l'enclave palestinienne depuis 2014. "Aujourd'hui tout est possible", a avancé mercredi sur LCI Olivier Rafowicz, un porte-parole de Tsahal. Sans toutefois en dire davantage. "Actuellement, ce sont les frappes aériennes de très grande envergure, du jamais vu, qui font le travail", a-t-il pointé, affirmant vouloir "détruire le Hamas" après des attaques qui ont fait plus de "1200 morts" en Israël, selon le dernier bilan des autorités.

Pour l'heure, la priorité pour l'armée semble donc de reprendre le contrôle sur le territoire israélien, en déployant des troupes au niveau de la bande de Gaza mais aussi "au nord et dans le centre". "Toutes nos frontières et nos villes doivent être actuellement sécurisées, d'où la mobilisation de plus de 300.000 soldats" réservistes, a-t-il martelé. "Il y a toujours des tentatives d'infiltration gérées par l'armée israélienne. Le Hamas continue à essayer d'entrer dans l'État d'Israël. Mais là nous sommes en contrôle total du sud", a-t-il assuré, reconnaissant toutefois qu'il puisse y avoir "des terroristes embusqués ici et là". Il a aussi évoqué des tensions sur d'autres fronts, notamment au nord au niveau de la frontière libanaise et en Cisjordanie.