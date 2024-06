L'armée israélienne a annoncé mardi 18 juin la validation des plans opérationnels en vue d'une "offensive au Liban". Le ministre israélien des Affaires étrangères avertit que "dans une guerre totale, le Hezbollah sera détruit". Les États-Unis, eux, appelle à une désescalade entre les deux pays.

La menace d'une opération militaire du Tsahal au Liban pourrait se concrétiser. L'armée israélienne a annoncé mardi 18 juin avoir approuvé des plans opérationnels en vue d'une "offensive au Liban", après des jours d'escalade avec le Hezbollah dans la zone frontalière, en marge de la guerre dans la bande de Gaza. À la frontière nord de l'état hébreu, les échanges de tirs sont devenus presque quotidiens depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a déclenché le conflit dans le territoire palestinien.

La menace d'une "guerre totale"

Mardi, l'armée israélienne a annoncé que "des plans opérationnels pour une offensive au Liban" ont été "approuvés et validés", lors d'une réunion entre généraux consacrée à une "évaluation de la situation". Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a lui menacé peu avant le Hezbollah de destruction à l'issue d'une "guerre totale".

Au même moment, l'émissaire du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, se trouvait à Beyrouth où il a jugé "urgente" une désescalade entre Israël et le Hezbollah. Il a évoqué une "situation grave". Après avoir fait une étape à Jérusalem, il a souligné la volonté des États-Unis d'éviter "une guerre à grande échelle".

Gaza sous les bombes

Parallèlement, dans la bande de Gaza, les bombardements et les combats ont connu une accalmie relative depuis l'annonce par l'armée, dimanche, d'une pause humanitaire dans un secteur du sud du territoire, qui a coïncidé avec le début de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha.

Mardi, des bombardements israéliens meurtriers ont néanmoins visé notamment la ville de Rafah, dans le sud, et le centre du territoire. Dans le centre, 13 Palestiniens ont été sortis avant l'aube des décombres de deux habitations bombardées à Nousseirat, selon la Défense civile. L'hôpital Al-Awda de Nousseirat a quant à lui annoncé avoir reçu six corps et 15 blessés "après des frappes israéliennes sur plusieurs secteurs du centre et du sud de la bande de Gaza".

Depuis un mois, nous démantelons le Hamas à Rafah. David Mencer, porte-parole du Tsahal

L'armée a annoncé poursuivre ses opérations contre le Hamas et ses alliés, notamment à Rafah où des témoins ont signalés des combats dans plusieurs quartiers. "Depuis un mois, nous démantelons le Hamas à Rafah", avance le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer. Des avant-postes terroristes à Shaboura et Tal al-Sultan sont en train d'être défaits. Nous avons éliminé des centaines de terroristes, découvert des entrées de tunnels".

"On est pris en otage par un gouvernement d'extrême droite"

L'escalade à la frontière libanaise intervient au moment où Benyamin Nétanyahou fait face à des critiques grandissantes pour sa conduite de la guerre à Gaza. Mardi soir, comme la veille, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement à Jérusalem, pour réclamer des élections anticipées et un accord qui permettrait la libération des otages.

"On est pris en otage par un gouvernement d'extrême droite et nous voulons que cela cesse", a déclaré à l'AFP une jeune kinésithérapeute, prénommée Marva, qui manifeste depuis "plus d'un an contre Nétanyahou". Le Premier ministre avait auparavant invité des proches d'otages tués à Gaza à une réunion à sa résidence, selon plusieurs familles.

Israël-Gaza : l'interview de Benyamin Netanyahou Source : JT 20h Semaine 02:06

Dimanche, l'armée a annoncé qu'elle observerait "jusqu'à nouvel ordre" une pause quotidienne dans ses opérations pendant la journée, afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dont les Gazaouis ont cruellement besoin.

Cette pause concerne un tronçon routier d'une dizaine de kilomètres partant du point de passage israélien de Kerem Shalom, à l'extrémité sud de la bande de Gaza, vers le nord.