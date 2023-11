VIDÉO - Accord de libération entre Israël et le Hamas : "l'espoir" d'une mère de deux enfants otages

Un accord a été officialisé dans la nuit de mardi à mercredi pour une libération d'otages retenus depuis le 7 octobre par le Hamas. Hadas Kalderon est la mère de deux enfants de 12 et 16 ans aux mains du mouvement islamiste palestinien. Sur LCI, elle espère que les deux parties auront "l'intelligence et l'humanité" d'aller au bout de cet accord.

Une annonce qui suscite l'espoir. Dans la nuit de mardi à mercredi, le gouvernement israélien a annoncé un accord autour d'une libération d'otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. Parmi eux, figurent la jeune Sahar, 16 ans, son frère Erez, 12 ans, et leur père, Ofer. Invitée de LCI ce mercredi, leur mère, Hadas Kalderon, 56 ans, salue cet accord. "Je veux que ce soit vrai, je l'espère", déclare-t-elle sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "J'ai beaucoup d'espoir. Mes enfants doivent être là, leur père doit être là. J'espère qu'ils seront libérés dès que possible."

Tant que je ne les vois pas de mes yeux, je ne pourrai pas y croire Hadas Kalderon, mère de deux enfants otages

Selon elle, cet accord en plusieurs étapes "donne un peu d'air" aux familles des otages, retenus depuis 45 jours aux mains du mouvement islamiste palestinien. "Je suis très heureuse qu'il y ait une voie de communication ouverte, qu'il y ait un accord", souligne Hadas Kalderon. "Mais je suis très stressée", ajoute-t-elle, "tant que je ne les vois pas de mes yeux, que je ne peux pas les serrer dans mes bras, je ne pourrai pas y croire."

Elle indique ne pas en vouloir au gouvernement de Benyamin Nétanyahou. "Je sais que le gouvernement fait tout son possible", poursuit-elle. "Du côté du Hamas comme de notre côté, il faut faire tous les efforts possibles pour les libérer. J'espère qu'ils auront l'intelligence et l'humanité de faire ce qui doit être fait."

Car au total, quelque 240 otages seraient retenus dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes, qui avaient fait état de plus de 1200 morts le 7 octobre, dont la mère et la nièce de Hadas Kalderon. "Des enfants, des bébés, des personnes âgées... Ce n'est pas possible, cela fait trop longtemps, il faut qu'ils reviennent", insiste la mère de famille. "Il y a urgence, tous les moments comptent. Cela fait déjà 45 jours, c'est trop, c'est trop longtemps. Il faut que les enfants soient avec leur mère."