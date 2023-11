L'institut français de Gaza visé par une frappe israélienne, Paris exige des explications

L'institut français de Gaza est l'une des rares institutions étrangères du territoire. Il s'agit d'un lieu "chargé de promouvoir la coopération culturelle, intellectuelle et audiovisuelle", peut-on lire sur le site de l'institut, mais aussi "de valoriser la création contemporaine française et francophone", ou encore "de présenter l'enseignement supérieur français auprès des étudiants et enseignants étrangers". Il est aussi possible d'y bénéficier d'une "offre complète d'enseignement de la langue française".

L'évacuation d'une centaine de personnels de cet institut, qui est une antenne de l'institut français de Jérusalem, a d'ailleurs été l'un des sujets de discussions lors de la récente visite du président de la République Emmanuel Macron en Égypte, le 25 octobre dernier.