Guerre Israël-Hamas : la reconnaissance faciale serait utilisée comme outil de surveillance à Gaza

Une enquête du New York Times révèle qu'Israël a mis en place fin 2023 des dispositifs de reconnaissance faciale à Gaza. Ces outils, initialement utilisés pour identifier les otages du Hamas, seraient désormais employés afin de surveiller les populations. Le quotidien américain s'appuie sur des témoignages de militaires, ainsi que de membres du renseignement.

C'est une "surveillance de masse des Palestiniens de Gaza" que décrit le New York Times dans ses colonnes. Le journal américain publie en effet une enquête qui documente l'usage par Israël de technologies de reconnaissance faciale dans le cadre du conflit contre le Hamas. Des pratiques que les représentants de l'État hébreu n'ont pas contestées, restant évasifs quant à l'ampleur du dispositif et ses usages.

À l'origine utilisé pour identifier les otages

Selon le Times, ce programme israélien de reconnaissance faciale "a été lancé à Gaza à la fin de l'année dernière". S'appuyant sur des informations fournies par "des officiers de renseignement, des responsables militaires et des soldats israéliens", le journal explique que ce dispositif expérimental de grande envergure "est utilisé pour effectuer une surveillance de masse, en collectant et en cataloguant les visages des Palestiniens sans qu'ils le sachent ou y consentent".

Cette technologie, selon l'enquête, "a d'abord été utilisée à Gaza pour rechercher les Israéliens pris en otage par le Hamas lors des raids transfrontaliers du 7 octobre". Par la suite, après avoir lancé une offensive terrestre à Gaza, Israël a eu de plus en plus recours à ce programme, dans le but de "débusquer toute personne ayant des liens avec le Hamas ou d'autres groupes militants". N'étant pas infaillible, cette technologie aurait toutefois désigné à tort des civils comme étant des militants du Hamas recherchés.

La reconnaissance faciale déjà utilisée

Cet outil dédié à la reconnaissance faciale serait géré par l'unité de renseignement militaire israélienne, via entre autres sa division de cyberespionnage "Unit 8200". Il s'appuierait sur une technologie développée par Corsight, une société israélienne privée, ont rapporté des membres du renseignement. Des programmes qui seraient complétés par un recours à Google Photos. "Ensemble, ces technologies permettent à Israël de repérer des visages dans les foules et sur les images granuleuses des drones", rapporte le New York Times.

Contacté par le journal, un porte-parole de Tsahal a refusé de commenter les opérations menées à Gaza, mais a déclaré que l'armée "conduits les missions de sécurité et de renseignement nécessaires, tout en faisant des efforts significatifs pour minimiser les dommages causés à la population non impliquée". Les spécialistes rappellent qu'Israël a déjà utilisé la reconnaissance faciale en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ; ce qu'a notamment documenté un rapport d'Amnesty International publié l'année dernière.

Matt Mahmoudi, chercheur au sein de l'ONG, a été interrogé par la journaliste du quotidien. Il juge l'utilisation de la reconnaissance faciale par Israël préoccupante, puisqu'elle serait susceptible de conduire à une "déshumanisation complète des Palestiniens", qui ne seraient plus considérés comme des individus à part entière. Selon lui, il s'avère peu probable que les soldats israéliens mettent en doute la fiabilité de ces outils lorsque des individus sont désignés comme de potentiels ennemis. Et ce, malgré les erreurs qui peuvent être observées avec une telle technologie.

Au cours des dernières semaines, une série d'arrestations ont ainsi été réalisées de manière abusive. Le New York Times cite en exemple le cas du poète palestinien Mosab Abu Toha, identifié à tort comme un membre du Hamas. Cet homme "a déclaré avoir été battu et interrogé dans un centre de détention israélien pendant deux jours avant d'être renvoyé à Gaza sans explication", souligne le quotidien américain.