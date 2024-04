La tension monte entre Israël et l'Iran, les déplacements des diplomates américains limités

Face au risque d'attaques menées par l'Iran, les États-Unis ont décidé de limiter les mouvements de leurs diplomates en Israël. Ces derniers sont interdits de "voyager en dehors des zones de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheva jusqu'à nouvel ordre".

Washington prend la menace au sérieux et limite par conséquent les déplacements de ses représentants diplomatiques vivant en Israël. Alors que les services de renseignements américains ont partagé leurs craintes d'une "attaque massive" de l'Iran contre Israël, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a décidé que "par mesure de précaution, les employés de l'administration américaine et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à voyager en dehors des zones de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheva jusqu'à nouvel ordre".

Le risque de représailles après Damas

Selon cet avis diffusé par l'ambassade, le personnel américain est toutefois autorisé "à transiter entre ces trois zones pour ses déplacements personnels". Le risque de frappes iraniennes fait suite à celles ayant touché son consulat et son ambassade à Damas (Syrie) le 1ᵉʳ avril et attribuées à Israël. Ces attaques avaient tué 16 personnes, dont 7 Gardiens de la révolution.

Ces menaces font monter la tension dans la région, déjà très forte après six mois de guerre dans la bande de Gaza. En parallèle, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé suspendre ses vols de et vers Téhéran, prolongeant la mesure "probablement jusqu'à samedi (inclus)".