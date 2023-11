VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : la trêve et la libération d'otages débuteront vendredi

La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas palestinien entrera en vigueur vendredi matin, a annoncé jeudi le Qatar. Un premier groupe de 13 otages devrait être libéré quelques heures après.

La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas palestinien se précise. Elle entrera en vigueur vendredi matin, a annoncé jeudi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Un premier groupe d'otages devrait être libéré quelques heures plus tard.

"La pause humanitaire débutera à 7h (6h, heure française) vendredi (...) et le premier groupe de civils otages sera libéré aux alentours de 16h (15h, heure française) le même jour", a détaillé Majed Al-Ansari. Selon lui, 13 femmes et enfants, tous membres de la même famille, seront relâchés. Au même moment, un nombre encore inconnu de prisonniers palestiniens détenus par Israël seront libérés. "Un certain nombre de civils seront libérés chaque jour pour atteindre comme prévu un total de 50 à la fin des quatre jours", a confirmé le ministre.

L'accord, obtenu mercredi grâce à une médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, porte sur une trêve renouvelable doublée d'un échange de 50 otages retenus à Gaza contre 150 palestiniens détenus dans trois prisons israéliennes. De son côté, Israël a confirmé jeudi avoir "reçu une première liste de noms" d'otages, et dit être "en contact avec toutes les familles". Le Bureau du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahu n'a pas précisé s'il parlait de tous les otages, de toutes les personnes libérables ou du premier groupe concerné.

Durant les quatre jours de trêve, "il y aura des moments où le ciel sera dégagé, pour que la libération des otages puisse se dérouler dans un environnement sûr", a également indiqué le responsable qatari, en assurant qu'aucun drone ne survolera la bande de Gaza durant le processus. Selon lui, cette période permettra également de "collecter des informations" sur les autres otages "pour envisager la possibilité de nouvelles libérations et prolonger ainsi la pause".