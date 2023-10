Israël : le chancelier allemand Olaf Scholz contraint d'évacuer son avion après une alerte à la roquette

Plus tôt dans la journée, Olaf Scholz s'était exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le chancelier allemand a ainsi condamné "la glorification et la célébration de la violence" qui est "inhumaine" et "inacceptable", en référence aux massacres perpétrés par le Hamas, le 7 octobre dernier, sur le territoire israélien. "Contrairement au Hamas, qui veut se servir des citoyens de Gaza comme des boucliers humains, notre préoccupation s'étend à eux également", a-t-il également ajouté disant "vouloir protéger les civils et éviter les pertes civiles".