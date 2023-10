VIDÉO - "Présentez vos excuses !" : le frère d'une victime du Hamas s'en prend à Netanyahu à la TV israélienne

Derrière la tristesse et la détresse, la colère gronde. Alors que le bilan de l'attaque orchestrée par le Hamas depuis samedi atteint désormais au moins 1200 morts en Israël, selon le dernier bilan des autorités, la contestation commence à monter parmi les proches des victimes et les rescapés des assauts. Les autorités se retrouvent sous le feu des critiques, accusées de ne pas avoir anticipé les massacres perpétrés par les assaillants du mouvement islamiste palestinien, découverts au fil de la reprise des kibboutz attaqués. Des griefs portés haut et fort à la télévision israélienne par un habitant du sud du pays, dont la sœur a été tuée par des combattants du Hamas. Il s'est emporté contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lui demandant de présenter des excuses publiques, déclenchant le malaise en plateau.

"Monsieur le Premier ministre, sortez, allez voir les médias et présentez vos excuses pour les milliers de personnes assassinées sous votre surveillance", a-t-il tonné sur Channel 24, une chaîne réputée favorable au gouvernement, des images à retrouver dans la vidéo en tête d'article. Selon le Wall Street Journal, cet homme nommé Shirel Hogeg était interviewé depuis un centre médical où des membres de sa famille étaient soignés pour des brûlures après l'incendie de leur maison par des hommes armés du Hamas au kibboutz de Kfar Aza, où des scènes insoutenables de massacre ont été découvertes mardi et où une centaine de morts sont à déplorer.