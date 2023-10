VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : le père d'une rescapée de la rave party raconte le cauchemar de sa fille

Il ne réalise toujours pas que sa fille est saine et sauve. "C'est un miracle qu'elle s'en soit sortie, qu'elle ait réussi à fuir de ce carnage et rentrer à la maison en bonne santé", a expliqué un père de famille israélien, Frédéric Coscas, sur LCI ce mercredi. Sa fille Shani, 22 ans, a survécu de justesse au massacre perpétré samedi matin lors de la rave party Supernova, dans le sud d'Israël. L'attaque de combattants de la branche armée du Hamas y a fait plus de 250 morts et plusieurs participants ont été capturés et emmenés de force par les assaillants.

"Elle est saine et sauve, mais au niveau psychologique, elle a vécu quelque chose de terrible. (...) On a encore du mal à réaliser qu'elle est avec nous et que le sort aurait pu être complètement différent", confie le père de la jeune femme. Il a expliqué avoir appris après coup que sa fille était sur place au moment de l'attaque, lorsque sa fille aînée lui a indiqué que Shani était "rentrée à la maison" saine et sauve.