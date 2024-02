Le Qatar a reçu une réponse "positive" du Hamas pour un accord de trêve, Israël "examine" la proposition

Le Qatar, l'un des principaux médiateurs du conflit entre Israël et le Hamas, a annoncé ce mardi que le mouvement islamiste avait envoyé une réponse "positive" pour un accord de trêve. Israël dit ce mardi soir "examiner" ce plan, qui comprend une libération d'otages dans la bande de Gaza. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est attendu en Israël mercredi pour en discuter.

Vers une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas ? Le Qatar, principal médiateur et acteur-clé dans les négociations entre les deux parties, vient en tout cas d'annoncer la réception d'une réponse "positive" de la part du mouvement islamiste au sujet d'une proposition d'accord de trêve. "Nous avons reçu une réponse du Hamas concernant le cadre général de l'accord sur les otages, a ainsi indiqué le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani. Cette réponse contient quelques commentaires, mais elle est globalement positive."

Lors de sa prise de parole, le dirigeant était accompagné d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, en tournée dans la région cette semaine. Cette proposition a été élaborée fin janvier à Paris par les médiateurs qataris, américains et égyptiens. La semaine dernière, une source du Hamas affirmait que le projet en trois phases prévoyait une trêve de six semaines. Durant cette période, Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le mouvement palestinien. Une plus grande aide humanitaire devra aussi être apportée à Gaza.

Le Qatar "optimiste" quant à la réussite de l'accord de trêve

Israël a réagi ce mardi soir, assurant "examiner" cette proposition de trêve. Le Premier ministre qatari se montre quant à lui "optimiste" quant à la réussite de ce potentiel accord, malgré les réserves du Hamas, qu'il n'a pas voulu dévoiler. Fin novembre, une première trêve d'une semaine a permis l'entrée accrue d'aides, la libération d'une centaine d'otages, ainsi que celle, en contrepartie, de dizaines de prisonniers palestiniens. Mais cette accalmie avait finalement volé en éclats. Jusqu'à aujourd'hui, le Hamas exigeait un cessez-le-feu total avant toute négociation d'accord, tandis qu'Israël a répété qu'il ne mettrait fin à son offensive qu'après avoir éliminé le Hamas et fait libérer tous les otages.

Le secrétaire d'État américain est attendu demain en Israël pour discuter de ce texte avec les dirigeants israéliens. "Il y a encore beaucoup de travail à faire, explique ainsi Anthony Blinken. Mais nous continuons à croire qu'un accord est possible et même essentiel, et nous continuerons à travailler sans relâche pour y parvenir. (...) Cela serait clairement bénéfique pour tout le monde." Il se rendra ensuite en Cisjordanie, territoire palestinien dirigé par l'Autorité palestinienne et son chef de file Mahmoud Abbas.

Selon les autorités israéliennes, quatre mois après les attaques meurtrières du Hamas sur le sol hébreu début octobre, 132 otages seraient toujours aux mains du groupe dans la bande de Gaza. 28 d'entre eux seraient morts. Dans le même temps, Israël continue de bombarder sans relâche la population gazaouie et cible désormais les villes de Khan Younès et de Rafah, au sud du petit territoire. 1,7 million de personnes ont été déplacées au sein de la bande de Gaza.