Les États-Unis craignent une "attaque massive" de l'Iran contre Israël

Selon les services de renseignement américains, l'Iran devrait attaquer Israël. Une "attaque massive" de missiles serait imminente, sans forcément le concours du Hezbollah.

Le conflit israélo-palestinien risque de s'étendre un peu plus, avec la menace grandissante d'une attaque de missiles de l'Iran contre Israël. Selon les services de renseignement américains, cités par l'agence Bloomberg, Téhéran s'apprête à mener une "attaque massive" contre le pays après les frappes ayant touché son consulat et son ambassade à Damas (Syrie) le 1er avril dernier. D'après un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 16 personnes, dont 7 Gardiens de la révolution, ont été tuées dans cette attaque attribuée à Israël.

Washington prend la menace au sérieux

"Le régime maléfique a fait une erreur (...) il doit être puni et il sera puni", a encore menacé mercredi 10 avril l'ayatollah Ali Khamenei, dans un discours prononcé à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. "Aucune ambassade israélienne n’est plus en sécurité", a également affirmé le général des Gardiens de la révolution Yahya Rahim Safavi, cité par l’agence iranienne Isna. Ces frappes iraniennes pourraient intervenir dans les prochains jours, selon ces mêmes sources américaines, sans forcément impliquer le Hezbollah -groupe islamiste libanais allié du Hamas et soutien de l'Iran.

"Comme je l'ai dit au Premier ministre Netanyahou, notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël face à ces menaces de l'Iran et de ses alliés est inébranlable. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la sécurité d'Israël", a promis Joe Biden depuis la Maison Blanche, qui prend donc au sérieux ces menaces.

D'après Bloomberg, Israël patiente pour l'heure avant de lancer son offensive sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, annoncée dimanche dernier.