VIDÉO - Les États-Unis envoient un deuxième porte-avions "pour dissuader les actions hostiles" contre Israël

Le groupe aéronaval comprend, au total, un croiseur, deux destroyers et que plusieurs escadrons d'avions de combat. Ce déploiement d'ampleur montre "l'engagement sans faille de Washington en faveur de la sécurité d'Israël et notre détermination à dissuader tout acteur étatique ou non étatique cherchant à intensifier cette guerre", souligne le chef du Pentagone, dans un communiqué.

Les États-Unis ont également commencé ce dimanche à envoyer de l'aide militaire en Israël avec de nouvelles munitions et mis en garde ses voisins contre une extension du conflit.

Samedi soir, le président Joe Biden a souligné le soutien des États-Unis aux efforts déployés pour protéger les civils, lors d'appels téléphoniques avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas.