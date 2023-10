VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : les images de l'incursion de Tsahal la nuit dernière dans la bande de Gaza

"En préparation des prochaines étapes des combats, Tsahal a opéré dans le nord de Gaza. Les chars et l'infanterie de Tsahal ont frappé de nombreuses cellules terroristes, des infrastructures et des postes de lancement de missiles antichar", a communiqué l'armée israélienne, selon qui "les soldats ont depuis quitté la zone et sont retournés en territoire israélien".

Mercredi soir, Benjamin Netanyahu a confirmé préparer "une incursion terrestre". "Quand, comment, combien, et les considérations que nous prenons en compte, je ne peux pas rentrer dans le détail", a ajouté le Premier ministre israélien.