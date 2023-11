VIDÉO - Les images du camp de réfugiés de Jabaliya à Gaza frappé par l'armée israélienne

Dans une vidéo de l'AFPTV, il est possible de compter au moins 47 corps drapés de linceuls allongés au sol dans la cour d'un hôpital après avoir été extraits des décombres. Ce camp de réfugiés est l'un des plus grands et des plus anciens de la bande de Gaza. 116.000 personnes y vivent quotidiennement, faisant de ce site l'un des endroits, au vu de l'étroitesse du lieu, le plus densément peuplé au monde.