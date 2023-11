"Les opérations humanitaires cesseront sous 48 heures" à Gaza faute de carburant, prévient l'ONU

La pénurie de carburant risque de compliquer encore un peu plus le quotidien des Gazaouis. Ce lundi, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (Unrwa), Thomas White, a prévenu que les "opérations humanitaires cesseront sous 48 heures, aucun carburant n'étant autorisé à entrer à Gaza". Le territoire est assiégé par Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre, sur le sol de l'État hébreu. Le mouvement islamiste palestinien, qui contrôle l'ensemble de la bande de Gaza, a affirmé un peu plus tôt dans la journée que l'ensemble des hôpitaux du nord de la région étaient "hors service", à cause de ce manque de carburant.