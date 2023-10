VIDÉO - "Leur vie est plus chère que celle des prisonniers" : un parent d'otages du Hamas appelle Israël "à négocier"

La veille, le Hamas a publié une vidéo de trois femmes, présentées comme des otages, où l'une d'elles appelle Benyamin Nétanyahou à conclure un échange avec le mouvement islamiste palestinien, qui exige la libération de "6000 prisonniers". En guise de réponse, le Premier ministre israélien a dénoncé une "propagande psychologique cruelle". "Je crois que la vie des otages est beaucoup plus chère que la vie de ces prisonniers (...) qu'on trouvera le moyen d'éliminer s'ils continuent à faire la guerre contre Israël", a assuré Ishay Dan, favorable "à la négociation" plutôt qu'à "la solution militaire". "On demande aux autres gouvernements d'Europe et d'Amérique d'appuyer sur (Benyamin) Nétanyahou, et de ne pas le laisser faire autre chose."