Guerre Israël-Hamas : le chef du Hezbollah prévient son "ennemi" qu'une "guerre totale" est "réaliste"

Le Hezbollah a annoncé dès l'attaque du 7 octobre sa solidarité avec son allié palestinien du Hamas et revendique depuis des tirs contre les positions militaires israéliennes dans des secteurs frontaliers depuis le sud du Liban. Les affrontements transfrontaliers sont restés généralement limités, tant géographiquement que dans le type d'objectifs visés, mais, jeudi soir, le mouvement libanais a indiqué avoir attaqué simultanément "19 positions et sites militaires" israéliens, entraînant des frappes de représailles de Tsahal. Depuis le début de la guerre, les violences ont fait 72 morts au Liban, selon un décompte de l'AFP, et au moins six soldats et un civil côté israélien, d'après les autorités.