VIDÉO - Libération des otages : "Je suis convaincu qu'il y a des leviers possibles", estime le président du Crif

Selon lui, une issue positive est encore possible. "On n'a pas d'autre choix que d'espérer la libération des otages", dit-il sur LCI. "Je suis convaincu qu'il y a des leviers possibles. Les financements européens sont les plus importants dans la bande de Gaza (...) Il faudrait rendre conditionnelles ces aides à la libération des otages", soutient le président du Crif. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a indiqué que dix-sept ressortissants français sont toujours "portés disparus et sans doute, pour certains d'entre eux, retenus en otages".