Mort du n°2 du Hamas au Liban : Macron appelle Israël à "éviter toute attitude escalatoire"

Le président français, Emmanuel Macron, s'est entretenu, mardi 2 janvier, avec le ministre israélien Benny Gantz, quelques heures après la mort du numéro 2 du Hamas. Saleh al-Arouri, membre éminent du mouvement islamiste palestinien, a été tué dans une frappe attribuée à Israël, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban.

Un appel à la retenue à destination d'Israël. Après la frappe attribuée à Tsahal dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien, qui a tué Saleh al-Arouri, numéro 2 de la branche politique du Hamas, ainsi qu'au moins six autres de ses cadres, le président français, Emmanuel Macron, a appelé, mardi 2 janvier, Tel-Aviv à "éviter toute attitude escalatoire".

Le chef de l'État, qui s'est entretenu au téléphone avec le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre et opposant de Benyamin Nétanyahou, a souligné qu'"il était essentiel d'éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban et que la France continuera de passer ces messages à tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la zone", a fait savoir l'Élysée.

Au cours de cet entretien téléphonique, Emmanuel Macron a réitéré son appel à "œuvrer à un cessez-le-feu durable" entre Israël et le Hamas, "avec l'aide de tous les partenaires régionaux et internationaux", a indiqué la présidence française. Il a de nouveau fait part de "sa plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue à Gaza", tout en affirmant à l'État hébreu "une nouvelle fois l'attachement de la France à la sécurité d'Israël".