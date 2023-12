"Nous danserons à nouveau" : le message de Mia Shem, ex-otage du Hamas, après sa libération

L’ex-otage franco-israélienne a publié un message tout en symbole sur Instagram, seulement dix jours après sa libération. Mia Shem a été kidnappée le 7 octobre par le Hamas, alors qu’elle participait au festival de musique Tribe of Nova.

C’est un message plein d’espoir que Mia Shem, cette Franco-Israélienne enlevée par le Hamas puis libérée après 54 jours de captivité, a voulu délivrer au monde. Sur son compte Instagram, la jeune femme a publié samedi 9 décembre deux photos d’elle arborant un nouveau tatouage : "We will dance again" ("Nous danserons à nouveau").

"Je n'oublierai jamais"

Une réponse symbolique à l’attaque dont elle a été victime le samedi 7 octobre, alors qu’elle participait au festival de musique Tribe of Nova dans le désert du sud d’Israël et que des commandos du Hamas sont venus interrompre la fête et tuer 364 personnes. Mia Shem, 21 ans, faisait partie de ces festivaliers enlevés par le groupe terroriste palestinien ce jour-là. "7.10.23 Je n'oublierai jamais. La douleur et la peur, les spectacles difficiles, les amis qui ne reviendront pas et ceux que nous devons retrouver. Mais nous devons encore gagner, Nous allons encore danser !", a complété la jeune femme en légende de sa photo, seulement dix jours après sa libération.

En effet, Mia Shem a pu retrouver ses proches le 30 novembre dernier lorsqu’elle a été relâchée aux côtés d’une Israélienne, dans le cadre de la trêve négociée entre Israël et le Hamas. Cette accalmie, d'une semaine à peine, a permis la libération de 105 otages du groupe islamiste palestinien. Parmi eux, trois autres Franco-Israéliens sont aujourd’hui libres. 136 autres personnes restent détenues par le mouvement palestinien.