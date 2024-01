VIDÉO - "Nous voulons tous qu'il démissionne" : manifestations d'ampleur à Tel-Aviv contre Nétanyahou

Des milliers d'Israéliens ont protesté samedi à Tel-Aviv contre le gouvernement de l'État hébreu, accusé de ne pas agir suffisamment pour libérer les otages retenus à Gaza. Ils ont également appelé au départ de Benyamin Nétanyahou, qui poursuit selon eux le conflit pour se maintenir au pouvoir.

Plus de trois mois après le début de la guerre, la pression de la rue ne faiblit pas en Israël. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Tel-Aviv pour exiger le retour des otages détenus depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza et réclamer le départ du Premier ministre Benyamin Nétanyahou, accusé notamment de poursuivre le conflit pour rester au pouvoir, des images à retrouver dans la vidéo en tête d'article. Parmi les protestataires, rassemblés sur la place Habima, certains ont agité des pancartes réclamant des "élections maintenant" et allant jusqu'à décrire le chef du gouvernement de l'État hébreu comme "le visage du mal".

Benyamin Nétanyahou fait face à une intense pression pour obtenir le retour des otages enlevés le 7 octobre lors d'une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, puis emmenés dans la bande de Gaza, où Israël livre depuis une guerre contre ce mouvement palestinien. Sur les quelque 250 personnes enlevées, une centaine ont été libérées à la faveur d'une trêve fin novembre, et 132 sont encore à Gaza. Parmi eux, 27 sont morts, sans que les corps aient été restitués pour l'heure, selon un bilan établi par l'AFP sur la base de données israéliennes.

"Le pays est dirigé par des criminels"

"Au train où vont les choses, tous les otages vont mourir. Il n'est pas trop tard pour les libérer", a plaidé samedi Avi Lulu Shamriz, le père de l'un des otages tués à Gaza. "Le pays est dirigé par des criminels qui n'ont absolument aucun intérêt pour les citoyens", a aussi dénoncé un manifestant, Boaz Sadeh, 46 ans, accusant les autorités de "ne rien faire pour les libérer". À Jérusalem, quelque 250 personnes se sont également rassemblées samedi devant la résidence du Premier ministre, avec des fleurs et des pancartes à l'effigie des otages.

Le Premier ministre israélien se retrouve aussi sous le feu des critiques pour sa position arc-boutée sur le conflit, affirmant vouloir poursuivre la guerre jusqu'à ce que le Hamas soit "éliminé". Samedi, il a par ailleurs indiqué avoir réitéré auprès du président américain Joe Biden son opposition à "la souveraineté palestinienne" dans la bande de Gaza. "Tout le monde dans le pays, à l'exception de sa coalition toxique, sait que ses décisions ne sont pas prises pour le bien du pays, qu'il essaie seulement de rester au pouvoir", s'est irrité l'un des manifestants, Yair Katz, 69 ans. "Nous voulons tous qu'il démissionne."

Ce n'est pas la première fois que la contestation contre le dirigeant israélien gagne la rue. Avant même le 7 octobre, Benyamin Nétanyahou a été confronté à des manifestations massives contre une réforme de la justice que son gouvernement tentait de faire adopter.