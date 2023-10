"Opération terrestre élargie", Gaza coupée du monde, une résolution de l’ONU votée… Le point sur la situation au Proche-Orient

Une résolution de l’ONU adoptée. Vendredi soir, l'Assemblée générale de l’ONU a réclamé à une large majorité une "trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités", alors que le conflit a escaladé dans la soirée et que les bombardements se sont accentués sur la bande de Gaza. La résolution non contraignante a recueilli 120 votes pour, 14 contre (dont les États-Unis et Israël) et 45 abstentions. L’ambassadeur israélien à l’ONU a qualifié le vote d'"infamie", tandis que Washington a considéré qu'il aurait fallu mentionner le Hamas et les otages dans le texte. L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour a quant à lui remercié l'Assemblée générale de son "courage" d'avoir dit "ça suffit, cette guerre doit cesser, le carnage contre notre peuple doit cesser".

Macron appelle à la "trêve humanitaire". Depuis Bruxelles, le président français a demandé une "trêve humanitaire" dans la bande de Gaza, sous état de siège total et bombardée par Tsahal. "Nous reconnaissons totalement le droit et la volonté légitime de lutter contre le terrorisme. Nous sommes prêts à y apporter notre aide. Mais nous considérons que le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles", a affirmé le président, considérant qu'"une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger ceux qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements". Avec cette demande, le président français va au-delà de la position exprimée quelques jours plus tôt au Proche-Orient, lorsqu'il s'était borné à évoquer une "protection" des civils de Gaza.