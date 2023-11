Guerre Israël-Hamas : "Pas de cessez-le-feu sans libération des otages", martèle Benyamin Nétanyahou

Un message de fermeté adressé à de multiples interlocuteurs. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a pris la parole samedi soir pour réaffirmer sa détermination à libérer les otages retenus dans la bande de Gaza et à "éradiquer" le Hamas, plus d'un mois après les attaques sans précédent perpétrées le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien et la riposte de l'État hébreu. Une allocution télévisée au cours de laquelle "Bibi" s'est également adressé à ses alliés occidentaux, répondant notamment à Emmanuel Macron, dont il a dénoncé les propos tenus la veille sur la BBC.