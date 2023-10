"Pauses" humanitaires réclamées à Gaza, frappes américaines sur des positions iraniennes en Syrie… Le point sur la situation au Proche-Orient

Des "pauses" et des "couloirs humanitaires" demandés par l'Union européenne. Dans une déclaration commune des 27 chefs d'État et de gouvernement membres, l'UE a réclamé jeudi soir la mise en place de "couloirs humanitaires" et de "pauses" pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les dirigeants ont exprimé "leur plus vive inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza".

"Un accès humanitaire continu, rapide, sécurisé et non entravé" à la bande de Gaza est demandé par les chefs d'État et de gouvernement dans ce texte, "pour aider ceux qui en ont besoin par tous les moyens nécessaires". Les dirigeants de l'UE se sont dit par ailleurs favorables à l'organisation d'une "conférence internationale de paix", "prochainement", alors que le conflit, déclenché par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, entre dans son 21ᵉ jour.