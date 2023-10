VIDÉO - "Plus jamais ça" : l'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune

"Comme mes grands-parents, et les grands-parents de millions de juifs, à partir d'aujourd'hui, mon équipe et moi porteront des étoiles jaunes", a cinglé Gilad Erdan, avant de se lever pour accrocher à son costume une étoile jaune frappée des mots "Never again" ("Plus jamais ça", en anglais), en référence à l'étoile imposée aux juifs par les nazis. "Nous porterons cette étoile jusqu'à ce que vous vous réveilliez et condamniez les atrocités du Hamas". Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, avait qualifié les événements du 7 octobre de "pire crime commis contre les juifs depuis l'Holocauste".

Une démarche vivement critiquée par Dani Dayan, le président de Yad Vashem, le mémorial israélien de la Shoah à Jérusalem. "Nous étions désolés de voir les membres de la délégation israélienne à l'ONU porter une étoile jaune. Cet acte déshonore les victimes de l'Holocauste ainsi que l'État d'Israël", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter). "L'étoile jaune symbolise l'impuissance du peuple juif et sa dépendance envers les autres. Nous avons désormais un État indépendant et une armée forte. Nous sommes maîtres de notre propre destin. Aujourd'hui, nous accrocherons à notre boutonnière un drapeau bleu et blanc, pas une étoile jaune."