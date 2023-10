Plusieurs pays occidentaux, dont la France, appellent leurs ressortissants à ne pas se rendre au Liban

Plus de dix jours après le début du conflit entre Israël et le Hamas, les craintes sont plus fortes que jamais concernant le Liban. Par peur de voir Beyrouth basculer lui aussi dans la guerre, en cas d'embrasement régional, plusieurs pays occidentaux déconseillent ces derniers jours à leurs ressortissants de se rendre dans le pays. Parmi eux la France, mais aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Suède.

Les inquiétudes sont d'autant plus vives que des affrontements entre le Hezbollah libanais, allié du Hamas, et l'armée israélienne se sont multipliés à la frontière, depuis l'offensive sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier. Les affrontements à la frontière Israël-Liban ont depuis fait au moins 18 morts côté libanais, en majorité des combattants mais aussi un journaliste de l'agence Reuters et deux civils. Côté israélien, au moins trois personnes ont été tuées. Tel-Aviv a commencé à évacuer des milliers d'habitants dans 28 localités du nord du pays après ces accrochages à la frontière.