Qu'est-ce que le FPLP, ce mouvement accusé de détenir un bébé de 10 mois dans la bande de Gaza ?

Kfir Bibas, un bébé âgé de 10 mois, est toujours otage dans la bande de Gaza. Selon une information donnée par Israël ce mardi, le nourrisson serait dans les mains du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Focus sur cette organisation laïque considérée comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis.

Le groupe aurait fait d'un bébé de dix mois "une prise de guerre". D'après les autorités israéliennes, Kfir Bibas, le plus jeune otage détenu dans la bande de Gaza, serait désormais dans les mains du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Une "organisation terroriste qui a participé au massacre du 7 octobre et qui a reçu un bébé comme prise de guerre", s'est donc notamment offusqué Fares Saeb, chef du cabinet de l'ambassade d'Israël en France. On vous parle de cette organisation laïque considérée comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis.

Une organisation laïque de second plan

Ce parti a la particularité d'être un mouvement de gauche laïque. Créé en 1967, par Georges Habache, il revendique dès 1969 une ligne idéologique marxiste. Ses membres se disent anti-impérialistes et anti-capitalistes. Ils ne défendent pas une vision islamiste de la Palestine, mais un nationalisme arabe. Membre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le mouvement a une ligne beaucoup plus dure que le Fatah, le principal parti politique de l'OLP. Il rejette en effet les accords d'Oslo et s'oppose à la solution à deux États.

Il ne s'agit donc pas d'une organisation islamiste. C'est d'ailleurs ce parti qui a fait élire la première femme maire de la ville cisjordanienne de Ramallah, Janette Khoury, en 2005. Reste qu'elle est une organisation considérée comme terroriste par plusieurs pays occidentaux, dont l'Union européenne et les États-Unis. En cause, les nombreux attentats menés par sa branche armée, les Brigades des aigles rouges, dont le célèbre détournement du vol Tel Aviv-Paris d'Air France en 1976 et la prise d'otage de plus de 240 passagers à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda.

Depuis, le mouvement est toutefois tombé en désuétude, malgré la hausse des financements venus d'Iran. Si bien qu'il ne détient plus que trois sièges au Parlement palestinien, contre 74 pour le Hamas. De quoi en faire une "mouvance reléguée au second rang", selon le géopolitologue Frédéric Encel. Dans Le Parisien, l'essayiste expliquait cette perte d'influence par la faiblesse des "forces marxisantes dans le monde arabe au profit de la montée de l'islamisme".

Une mouvance reléguée au second rang Frédéric Encel, géopolitologue professeur à Sciences-Po Paris

Alors comment expliquer que ce parti ultra-minoritaire dans la bande de Gaza puisse détenir le plus jeune otage kidnappé avec son frère et ses parents dans le kibboutz de Nir Oz ? S'il faut faire preuve de précaution - les informations des autorités israéliennes ne pouvant être confirmées - certains craignent le pire. Que ce nourrisson soit une "monnaie d'échange" accordée au FPLP pour demander la libération de Ahmad Saada, le leader actuel du mouvement détenu dans les prisons israéliennes depuis plus de 20 ans.