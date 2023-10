"Quand l'armée est entrée dans Gaza, j'étais choquée" : sur LCI, cette mère de deux otages franco-israéliens s'exprime après les bombardements intensifs

L'offensive de Tsahal du 27 octobre dans la bande de Gaza, inédite dans son ampleur depuis le début de la riposte il y a 22 jours, a été vécue comme un cauchemar par les proches des otages retenus par le Hamas. Parmi eux, Hadas Kalderon, rescapée de l'attaque du kibboutz de Nir Oz.

Cette mère d'un jeune garçon âgé de 12 ans, Erez, et une adolescente de 16 ans, Sasha, tous les deux franco-israéliens tout comme leur père également aux mains du mouvement islamiste palestinien, s'exprime sur LCI : "Ça fait 22 jours que je ne dors pas, mais la nuit dernière était la pire. Quand j'ai réalisé que l'armée entrait dans la bande de Gaza, j'étais choquée, moi et toutes les mères... C'est vraiment un sentiment de frustration terrible. Nous sommes dans un cauchemar. Nos enfants sont toujours là-bas et la priorité devrait être de les libérer immédiatement", exhorte-t-elle en anglais.