Guerre Israël-Hamas : que sait-on de la capture d'un cargo en mer Rouge par les rebelles Houthis du Yémen ?

Les rebelles Houthis du Yémen ont annoncé dimanche avoir pris le contrôle en mer Rouge d'un cargo appartenant à une société contrôlée par un homme d'affaires israélien. Cette saisie se fonde "sur la responsabilité religieuse, humanitaire et morale envers le peuple palestinien opprimé", a indiqué un porte-parole des rebelles. Le navire est affrété par une compagnie maritime japonaise.

Des répercussions du conflit entre Israël et le Hamas en mer Rouge ? Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont annoncé dimanche avoir pris le contrôle d'un cargo sur la mer Rouge. Ce navire appartient à une société britannique contrôlée par un homme d'affaires israélien, Abraham Rami Ungar. Est-ce la raison pour laquelle l'appareil s'est fait attaquer ? Selon un porte-parole des rebelles, cette saisie se fonde en effet "sur la responsabilité religieuse, humanitaire et morale envers le peuple palestinien opprimé, soumis à un siège injuste et à la poursuite des massacres horribles et odieux perpétrés par l'ennemi israélien".

Au Yémen, les Houthis ont officiellement déclaré la guerre à Israël, après la riposte militaire du pays sur la bande de Gaza, en réponse à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier sur le sol hébreu. La semaine dernière, ils avaient prévenu qu'ils comptaient s'en prendre aux navires israéliens en mer Rouge. "Nos yeux sont ouverts pour surveiller et rechercher en permanence tout navire israélien", avait ainsi déclaré mardi leur chef, Abdel Malek al-Houthi.

Le Japon va "approcher directement" les Houthis

Les Houthis, qui contrôlent une bonne partie du Yémen en guerre, ne menacent "que les navires de l'entité israélienne et ceux appartenant à des Israéliens", a fait valoir leur porte-parole militaire, soulignant que l'équipage est traité "conformément aux enseignements et aux valeurs de notre religion islamique". 25 personnes de plusieurs nationalités, mais aucun Israélien, sont présentes à bord du bateau, affrété par Nippon Yusen, une compagnie maritime japonaise.

Le gouvernement nippon a condamné "avec fermeté" la prise de ce navire. "Nous communiquons avec Israël, et en plus d'approcher directement les Houthis, nous invitons instamment l'Arabie saoudite, Oman, l'Iran et d'autres pays concernés à réclamer aux Houthis que le bateau et ses membres d'équipage soient rapidement relâchés", a assuré la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa. Selon une source yéménite, le bateau pourrait avoir été emmené jusqu'au port d'Hodeïda, un site contrôlé par les rebelles.

Israël accuse l'Iran d'être derrière l'attaque

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a "condamné fermement l'attaque iranienne contre un navire international", qu'il a qualifié "d'agression" contre le "monde libre" ayant des conséquences "sur la sécurité des voies maritimes mondiales". Mais l'armée de son pays s'est aussi empressée de rappeler que le navire visé "n'était pas israélien", mais bien la possession d'une entreprise britannique – toutefois contrôlée, donc, par un homme d'affaires israélien. Le gouvernement hébreu a accusé l'Iran, fervent soutien des Houthis, d'avoir commandité la prise de ce bateau.

"De telles accusations sont invalides", a rejeté ce lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Selon lui, "le régime sioniste ne peut accepter qu'il subit une grande défaite en Palestine et veut trouver une justification en accusant la République islamique d'Iran". Ces dernières semaines, les rebelles Houthis ont lancé plusieurs missiles et envoyé des drones sur des positions israéliennes.