Guerre Israël-Hamas : que sait-on de ces images d'un cimetière détruit au nord de la bande de Gaza ?

Des internautes affirment que l'armée israélienne aurait détruit un cimetière dans le nord de la bande de Gaza. Une séquence que des données satellites diffusées jeudi permettent de confirmer. On fait le point sur ce que l'on sait.

"À Gaza, même les morts ne sont pas en sécurité." C'est l'un des commentaires qui accompagne une vidéo publiée mercredi 13 décembre. Elle montre un cimetière de la bande de Gaza, qui aurait été détruit par l'armée israélienne au cours de son offensive terrestre. "Ils détruisent même les cimetières", poursuit la publication, précisant qu'il s'agirait du cimetière Al-Faluja, dans la ville de Jabaliya, au nord de l'enclave palestinienne. Nous avons cherché à en savoir plus.

Images, témoignages et données satellites

Sur les images, notamment diffusées sur le réseau social X, des tombes sont fissurées et la terre semble avoir été retournée. De larges traces, comme celles que pourrait laisser un bulldozer, barrent le terrain. Une recherche d'image inversée nous renvoie vers une vidéo vue plus de trois millions de fois et publiée cette fois-ci sur Instagram. Le compte "Eye on Palestine", suivi par près de dix millions de personnes, précise que la séquence a été mise en ligne à l'origine par un certain Abd Sabbah.

Si les images originales n'apparaissent pas sur le compte Instagram en question, ce profil renvoie effectivement à un journaliste qui documente son quotidien dans le territoire enclavé et qui vend ses photos à plusieurs médias, dont Reuters.

C'est sur le portail de l'agence de presse britannique qu'on retrouve la vidéo (visible en tête de cet article). Selon la légende qui l'accompagne, des tombes de ce quartier du nord de Gaza ont bien été "endommagées" mercredi dernier au cours de l'offensive terrestre israélienne. "Des traces de véhicules larges et profondes sillonnent le cimetière avec des monticules de terre et de gravats de chaque côté", indique le texte, ajoutant que "des tombes brisées jonchent le sol".

Au cours de cette intervention, Tsahal aurait "provoqué le mélange de certaines sépultures", selon le témoignage d'habitants repris dans la presse locale. "Je suis venu rendre visite aux tombes de mon frère et de mon oncle et je n'ai pas pu les trouver", regrette par exemple un habitant auprès du média qatari Al Jazeera, dont les informations doivent être prises avec précaution.

Ces récits sont toutefois corroborés par la géolocalisation. Comme le montrent les données satellites de Google Maps qui s'arrêtent à mai 2022, un cimetière se trouvait bien sur ce terrain. Or, d'après l'imagerie satellite fournie par l'outil Planet au New York Times, des engins de l'armée israélienne se trouvaient bien à l'ouest de cette zone au 6 décembre. Elle confirme aussi la présence d'une activité dans l'ouest du cimetière entre le 6 et le 10 décembre.

Interrogé au sujet d'Al Faluja et des cinq autres cimetières qui auraient aussi été endommagés selon le quotidien américain, l'armée israélienne n'a pas apporté de réponse à ce stade.

