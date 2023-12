VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : que sait-on des images de prisonniers à genoux dans la bande de Gaza ?

Des images de prisonniers dans la bande de Gaza circulent massivement sur les réseaux sociaux depuis jeudi. Elles montrent des hommes à genoux, en sous-vêtements, faits prisonniers par l'armée israélienne. On fait le point sur ce que l'on sait de ces images.

Ce sont des images qui font le tour du monde. Plusieurs dizaines d'hommes, presque nus, sont alignés à genoux dans la rue. Yeux baissés et mains liées derrière le dos, ils sont immobilisés sous le regard de soldats israéliens. Les vidéos, massivement diffusées depuis ce jeudi 7 décembre, montreraient des prisonniers dans la bande de Gaza. Une séquence qui soulève beaucoup d'interrogations. Nous l'avons passée au crible.

Des images tournées à Beit Lahia

Où les arrestations ont-elles eu lieu ? Si plusieurs comptes se félicitent d'interpellations qui auraient eu lieu à Khan Younès, cette ville dans laquelle serait réfugié le chef du Hamas, selon Israël, les images viennent en réalité du nord de l'enclave palestinienne. La géolocalisation, compilée par le collectif Geoconfirmed, qui met à jour régulièrement les données de localisation de vidéos disponibles en ligne, montre que les faits ont précisément eu lieu dans le sud de la ville de Beit Lahia. Une localisation que nous avons confirmée grâce aux indices visuels ci-dessous, disponibles sur la page Facebook de cette municipalité. Les prisonniers ont donc tous été réunis dans l'une des artères principales de Beit Lahia.

Par ailleurs, nos recherches montrent que ces images sont apparues en ligne pour la première fois jeudi 7 décembre. Impossible toutefois de confirmer les circonstances dans lesquelles ces arrestations ont eu lieu, leur date exacte ou l'auteur de la vidéo.

À gauche, une photo publiée par la municipalité de Beit Lahia le 17 octobre 2023. À droite, une photo des prisonniers publiée sur les réseaux sociaux le 7 décembre 2023 - Les Vérificateurs

Qui sont les prisonniers ? Si on ne connaît pas l'identité de l'auteur, on connait celles de certains hommes, identifiés par des collègues ou des membres de leur famille. Parmi eux, au moins un journaliste. Diaa Al-Kahlot, employé par un média arabophone basé à Londres, apparaitrait en effet sur les images, selon son employeur. Dans un communiqué publié jeudi soir, le média Al-Araby Al-Jadid, financé par le Qatar, a déclaré que ce correspondant, "ainsi qu'un groupe de ses frères, de ses proches et d'autres civils", a été arrêté dans la rue du marché. Le média, dont le nom signifie "Le Nouvel Arabe", ajoute avoir perdu la communication avec son correspondant vers midi le 7 décembre, ce qui confirmerait que l'événement a eu lieu ce jeudi. Les hommes ont ensuite été emmenés "vers une destination inconnue". Dans un communiqué appelant à sa libération, le Comité pour la protection des journalistes rappelle que "Le Nouvel Arabe" est l'un des rares organes de presse encore présents dans le nord de la bande de Gaza.

L'ONG internationale Euro-Mediterranean Human Rights Monitor indique également dans un communiqué avoir reconnu plusieurs civils, dont un directeur d'école et des médecins. Elle précise ce jeudi que les arrestations auraient eu lieu "dans les écoles Khalifa Bin Zayed et New Alep, toutes deux affiliées à l'aide des Nations Unies". Dans un direct à ce sujet, la correspondante de la BBC évoque, elle aussi, des interpellations "dans une école des Nations Unies". Une information que nous n'avons pas pu confirmer.

Un homme palestinien vivant aux États-Unis a quant à lui déclaré avoir reconnu certains de ses proches. Auprès de CNN, Hani al-Madhoun, précise avoir identifié son frère et son cousin, deux hommes qui travaillent dans la bande de Gaza et n'auraient aucun lien connu avec le Hamas. Son frère serait "commerçant" et son cousin "aide son père dans la construction".

Que répond Tsahal ? Interrogée à ce sujet, l'armée israélienne assume. Au cours d'une conférence de presse, jeudi soir, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a répondu que des images existent "de nombreux captifs, des terroristes du Hamas, que les forces de défense israéliennes ont arrêtés pendant des opérations au sol", sans donner plus de détails. Le porte-parole a ensuite reconnu l'existence d'arrestations de masse afin "d'enquêter et vérifier qui a des liens avec le Hamas et qui n'en a pas". "Nous les arrêtons tous et les interrogeons. Nous continuerons à démanteler chacun de ces bastions jusqu'à ce que nous ayons terminé."

