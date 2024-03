Qui était Marwan Issa, numéro 3 du Hamas tué lors d'une opération israélienne à Gaza ?

Marwan Issa a été tué la semaine dernière par une frappe israélienne, selon la Maison Blanche. Cet homme discret était l'un des principaux chefs du Hamas depuis des années. Il avait été détenu par Israël à la fin des années 1990.

Un coup dur pour le Hamas. Le numéro trois du groupe islamiste palestinien, Marwan Issa, "a été tué lors d'une opération israélienne la semaine dernière", a confirmé lundi la Maison Blanche. Véritable bête noire de l'État hébreu, cet homme discret aurait participé à l'attaque du 7 octobre dernier.

Les autorités américaines n'ont laissé filtrer que peu de détails sur les circonstances de la mort de ce terroriste, évoquant simplement "une opération israélienne la semaine dernière". Tsahal a, de son coté, seulement fait état d'une frappe aérienne "dans le centre de la bande de Gaza, près de Nuseirat", contre une "base souterraine". Cette dernière était "utilisée par deux hauts dirigeants de l'organisation (dont) Marwan Issa".

Aucune image depuis 2015

Israël n'avait toutefois pas confirmé la mort de celui qui était l'adjoint de Mohammed Deif, le chef des brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas. Seule certitude : Marwan Issa était dans le viseur de Jérusalem depuis des années. Il avait également été ajouté en décembre dernier à une liste noire de l'Union européenne sanctionnant les personnes ou organisations impliquées dans des actes terroristes.

Né en 1965 dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, le numéro trois du Hamas avait été emprisonné par Israël pendant cinq ans lors de la première Intifada palestinienne, qui avait débuté en 1987. Il avait été détenu par l'Autorité palestinienne en 1997 jusqu'au début de la deuxième Intifada, en 2000. L'homme était réputé pour sa discrétion : la dernière photo, non authentifiée, circulant sur les réseaux sociaux remonte à 2015.

"Il était un membre peu connu de l’état-major du Hamas, faisant profil bas et apparaissant rarement en public", a détaillé le New York Times. Devenu en 2012 l’adjoint de Mohammed Deif, "l’insaisissable" chef des Brigades Al-Qassam, "Marwan Issa a siégé au conseil militaire du Hamas et au bureau politique de Gaza, supervisé par Yahya Sinwar, le plus haut responsable" du groupe, selon le quotidien américain.

"Il avait beaucoup d’expérience", a jugé Michael Milshtein, ancien officier du renseignement militaire israélien et expert des affaires palestinienne. Selon ce dernier, "sa mort est une grande perte pour le Hamas, mais ce n’est pas une perte qui entraînera son effondrement et elle ne l’affectera pas pendant longtemps. Dans une semaine ou deux, ils surmonteront cette épreuve."

L'armée israélienne a tué un certain nombre de hauts dirigeants du Hamas depuis le 7 octobre. Le leader politique du Hamas, Saleh al-Arouri, est mort dans une explosion à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth. Israël est largement considéré comme responsable de cette attaque