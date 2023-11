Guerre Israël-Hamas : qui sont les 8 Français retenus en otage ou portés disparus depuis le 7 octobre ?

Un accord a été conclu mercredi matin aux aurores entre Israël et le Hamas pour libérer 50 otages, des femmes et des enfants. Si on ne sait pas encore précisément qui seront les personnes libérées, huit franco-israéliens manquent toujours à l'appel. Otages ou disparus, voici ce que l'on sait d'eux.

Une lueur d'espoir. Après l'annonce d'un accord conclu entre Israël et le Hamas ouvrant la voie à la libération de 50 otages, des dizaines de familles espèrent retrouver un proche, détenu depuis le 7 octobre par le Hamas dans la bande de Gaza. Les preuves de vie sont rares depuis le jour de l'attaque, et la frontière s'est révélée mince entre ceux qui sont otages et ceux qui sont disparus, des victimes étant finalement identifiées comme décédées par Tsahal. Seule certitude : huit Français, franco-israéliens pour la plupart, sont toujours portés disparus à ce jour.

Mia Schem, 21 ans

Cette jeune femme est la seule otage française pour laquelle une preuve de vie a été apportée par le Hamas. Le 16 octobre, le groupe terroriste a diffusé une vidéo dans laquelle elle apparait, visiblement blessée au bras. "Je m’appelle Mia Shem, j’ai 21 ans et je viens de Shoham. Je suis actuellement à Gaza. […] Ils s’occupent de moi, me donnent des médicaments, tout va bien. Je vous demande de me ramener à la maison le plus vite possible, de me ramener dans ma famille", assure-t-elle.

Cette franco-israélienne, apprentie tatoueuse, a été enlevée durant le festival Tribes of Nova, où plus de 200 personnes ont été assassinées le 7 octobre.

Eliya Toledano, 28 ans

Ce jeune Français participait avec son amie Mia Schem au festival ciblé par les terroristes. Daniel Toledano, son frère a assuré fin octobre à BFMTV qu'il a été kidnappé par le Hamas, selon les services de renseignement israéliens. Organisateur de mariages et de bar-mitsva, il doit avoir 28 ans ce mercredi.

Orion Hernandez-Radoux, 32 ans

Ce franco-mexicain participait lui aussi au festival ciblé par le Hamas. Père d’un petit garçon de deux ans, il s'était rendu à l'événement avec son amie allemande Shani Louk, elle aussi enlevée le 7 octobre et déclarée morte depuis par Tsahal. L'entourage d'Orion, qui a témoigné auprès du Parisien, a expliqué qu'il aurait d’abord réussi à fuir l’attaque avec un ami avant d’être rattrapé par les terroristes. Sa maman a confié à nos confrères avoir discuté par l'intermédiaire d'un ami parlant arabe avec un interlocuteur qui lui a dit "qu’Orión était vivant, qu’il n’était pas maltraité et qu’on ne devait pas s’inquiéter". Depuis, ses proches n'ont pas reçu de nouvelles.

Erez, 12 ans, Sahar, 16 ans, et Ofer Kalderon, 53 ans

Membres de la même famille, ils ont disparu à Nir Oz, un kibboutz situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza. C'est là qu'Ofer, menuisier de 53 ans, a tenté de se réfugier dans l'abri de sa maison avec ses enfants : Erez et Sahar. Hadas, la mère des enfants, et l’ex-femme de Ofer, était quant à elle cachée dans une autre maison. "Le dernier message que j’ai eu de mon fils était : 'Maman, fais attention, sois silencieuse, je t’aime !'", a-t-elle raconté. Peu après, vers 8h30, son ancien mari lui écrit pour lui dire que l'abri a été forcé, et qu'ils ont pris la fuite, se cachant dans un buisson. Ce sera leur dernier signe de vie : Tsahal n'est pas parvenu à les retrouver. Hadas, elle, est convaincue qu'ils ont été emmenés à Gaza.

Familles de disparus : l'appel à l'aide de Gaia Kalderon, proche de cinq disparus Source : TF1 Info

Eitan, 12 ans, et Ohad Yahalomi, 49 ans

Ohad Yahalomi a, lui aussi, vu sa maison prise pour cible à Nir Oz le 7 octobre. Avec sa famille, il s'est réfugié dans une pièce sécurisée lors de l'attaque. En vain, les hommes du Hamas ont pénétré dans les lieux. Ohad aurait alors défendu l'entrée de l'abri avec son arme. Sa famille a raconté qu'il aurait été blessé, et laissé au sol. "Nous savons seulement qu’il a été blessé en essayant de protéger sa famille, en attendant à l’extérieur de leur abri, revolver à la main, les terroristes qui ont envahi le foyer familial. Depuis ce jour, nous n’avons eu aucune information le concernant, aucune nouvelle", a raconté la mère d'Ohad au JDD.

Accord sur les otages : le témoignage émouvant de la grand-mère d'Eitan, qui a "peur" d'espérer Source : TF1 Info

Son épouse Betsheva et les enfants, Eitan et ses deux sœurs, auraient alors été emmenés par le Hamas à bord de deux motos. C'est au moment où des chars israéliens sont apparus que la mère et ses deux filles ont réussi s'échapper. À leur retour au kibboutz, Ohad n'était plus là. Leur fils Eitan, lui, était sur la moto qui a pu rejoindre la bande de Gaza. Il n'a, à ce jour, pas été retrouvé.