VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : qui sont les 13 otages israéliens libérés au premier jour de la trêve ?

Au premier jour de la trêve, des otages retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre ont été remis aux autorités israéliennes. D'après le Qatar, treize Israéliens ont été libérés ainsi que dix Thaïlandais et un Philippin. En échange, 39 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël.

Après 49 jours de guerre, de premiers otages libérés. Au premier jour de la trêve au cours de la guerre entre Israël et le Hamas, plusieurs otages retenus par le mouvement islamiste palestinien depuis le massacre du 7 octobre ont été libérés ce vendredi 24 novembre. Dans le courant de l'après-midi, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge, qui les a transférés en Égypte, avant leur arrivée en Israël (voir vidéo ci-dessous).

Israël : ce que l'on sait des otages libérés par le Hamas ce vendredi Source : TF1 Info

Au total, d'après le Qatar, 24 otages aux mains du Hamas ont retrouvé leur liberté. Il s'agit de treize Israéliens - dont certains ont une double nationalité -, dix Thaïlandais et un Philippin - en dehors de l'accord officialisé en début de semaine.

Des femmes et des enfants

Parmi les otages israéliens libérés figurent notamment une mère de 34 ans et ses deux filles de 2 et 5 ans, Yafa Ader, une femme de 85 ans, ainsi qu'une famille – les Monder – dont la grand-mère, la fille et le petit-fils avaient été kidnappés le 7 octobre.

Voici tous les noms de ces femmes et ces enfants qui ont pu retrouver leurs proches après ce premier jour de trêve : Aviv (2 ans), Raz (5 ans), Doron (34 ans) de la famille Katz-Ascher ; Danielle (44 ans), Emilian (9 ans) de la famille Aloni ; Ruthi (78 ans), Keren (54 ans), Ohad (9 ans) de la famille Monder ; et enfin Channa Katzir (77 ans), Margalit Mozes (77 ans), Yafa Ader (85 ans), Hannah Perry (79 ans), Adina Moshe (72 ans).

En échange, comme convenu dans l'accord de libération des otages, Israël s'était engagé à remettre en liberté des prisonniers palestiniens. Toujours selon le Qatar, 39 d'entre eux ont été libérés ce vendredi, des femmes et des enfants. Sur LCI, le porte-parole de l'armée israélienne, le Colonel Olivier Rafowicz, a affirmé que les prisonniers palestiniens libérés étaient "tous des terroristes".