VIDÉO - "Rentrer en paix chez nous" : le témoignage d'un réserviste franco-israélien

Pour autant, penser que de l'autre côté il y a des enfants victimes,"ça fait mal !", assure-t-il dans la vidéo en tête de cet article. "Qui peut se réjouir actuellement de la mort d'enfant ? Personne. Mon but n'est pas d'envahir des territoires ou de tuer des Palestiniens et sortir vainqueur. L'objectif, c'est que demain, on rentre chez nous et c'est d'ailleurs ce qu'on se dit. On se dit, c'est rentrer en paix chez nous, que les enfants puissent être en sécurité", ajoute ce père de famille.

Car à chaque sortie, une arme n'est jamais loin au cas où. Son unité a lutté pendant des jours contre les incursions dans un kibboutz. Pour raconter à TF1 ce qu'il y a vu, il préfère se mettre à l'écart de sa famille. "C'est des petites maisons avec les portes entrouvertes et des mares de sang, des impacts de balles, des impacts de grenades, des choses comme ça. Et on comprend pas vraiment les choses. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre, qu'on a jamais vécu pour la plupart. C'est une vision un peu difficile", avoue-t-il les larmes aux yeux.