VIDÉO - "L'impossible est devenu possible" : un ancien officier du renseignement militaire israélien témoigne

Les combats se poursuivent au quatrième jour du conflit entre Israël et le Hamas, après les violentes attaques déclenchées par le mouvement islamiste palestinien. Et au fur et à mesure que les troupes de l'État hébreu repoussent les assaillants, le bilan humain s'alourdit. "Nous sommes dans un état de choc, de surprise. L'impossible est devenu possible. L'incroyable va devenir malheureusement croyable", lâche Raphaël Jerusalmy, ancien officier du renseignement militaire israélien, au micro de LCI.