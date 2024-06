Le chef du puissant Hezbollah libanais a pour la première fois menacé Chypre. Selon Hassan Nasrallah, l'île méditéranéenne pourrait ouvrir ses aéroports à l'armée israélienne en cas d'attaque au Liban. Chypre fait "partie de la solution, pas du problème", s'est défendu son Premier ministre.

Le Hezbollah menace Israël d'une guerre ouverte. Et, pour la première fois, met en garde Chypre. Après des violences qui n'ont cessé de s'intensifier ces dernières semaines à la frontière avec le Liban, le groupe terroriste a prévenu mercredi ce pays membre de l'Union européenne du risque d'un embrasement régional.

Le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a averti mercredi qu'"aucun lieu" en Israël ne serait épargné par les missiles de son mouvement en cas d'attaque contre le Liban, sur fond de craintes d'un embrasement lié à la guerre dans la bande de Gaza.

"Partie prenante de la guerre"

Dans un discours télévisé retransmis en direct, le chef du Hezbollah a pointé du doigt l'implication de Chypre. Hassan Nasrallah affirme en effet qu'il détient "des informations selon lesquelles (...) Israël dit qu'il utiliserait les aéroports et bases chypriotes si le Hezbollah attaquait ses aéroports". "Une ouverture des aéroports et des bases chypriotes à l'ennemi israélien pour cibler le Liban signifierait que le gouvernement chypriote est partie prenante de la guerre", a prévenu le groupe terroriste.

En raison de son emplacement stratégique – environ 300km d'Israël et 200km du Liban -, Chypre est devenu au fil des mois un acteur incontournable du conflit entre l'Etat hébreu et le Hamas. L'île a accueilli, en transit, des citoyens étrangers évacués d'Israël en raison de la guerre. Mais surtout, ses bonnes relations avec ses voisins arabes et Israël lui ont permis de devenir le point de départ pour l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Et plus précisément vers la jetée éphémère conçue par les Etats-Unis.

Désormais dans le viseur du Hezbollah, Chypre a vivement réagi. "J'ai lu les commentaires (du chef du Hezbollah, ndlr) et je tiens à dire que la république de Chypre n'est impliquée d'aucune façon dans cette guerre", a rétorqué dans un communiqué le président chypriote Nikos Christodoulides. Chypre fait "partie de la solution, pas du problème", a-t-il martelé, faisant valoir que son pays jouait un rôle, "reconnu par le monde arabe et l'ensemble de la communauté internationale" dans le déploiement du corridor maritime.

En première ligne dans le conflit, les pouvoirs de Chypre sont néanmoins limités. Notamment en raison du contexte politique sur son propre sol : elle est en effet divisée depuis qu'un coup d'État soutenu par Athènes visant à rattacher l'île à la Grèce a déclenché une invasion turque en 1974. Par conséquent, le gouvernement chypriote n'exerce son autorité que sur la partie sud de l'île, la partie nord étant administrée par la République turque de Chypre du Nord (RTCN), proclamée par des dirigeants chypriotes turcs en 1983 et reconnue seulement par Ankara.