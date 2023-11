Trêve à Gaza, des otages bientôt libérés, arrestation du directeur d'Al-Shifa… Le point sur la situation au Proche-Orient

La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce vendredi matin et doit être suivie par la libération de 13 otages dans l'après-midi. Le directeur de l'hôpital al-Shifa de Gaza a été arrêté par Israël, alors que depuis des jours, Tsahal fouille pièce par pièce l'établissement. Retour sur les faits marquants des 24 dernières heures.

Début d'une trêve de quatre jours avant la libération des premiers otages. Une trêve de quatre jours entre le Hamas et Israël devant permettre la libération d'otages retenus dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens est entrée en vigueur officiellement vendredi à 07H locales (6h en France). Cette "pause humanitaire" négociée sous la houlette du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis intervient alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 49e jour. Les premières libérations d'otages (13 femmes et enfants) sont attendues aux alentours de 16H ce vendredi. Au total, 50 otages doivent être libérés contre 150 prisonniers palestiniens le temps de ce cessez-le-feu.

"Combats intenses" pour encore deux mois. Israël va poursuivre des combats "intenses" contre le Hamas pendant au moins deux mois après la "courte" trêve qui débute ce vendredi, a affirmé le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, cité par The Guardian. "Ce que vous verrez dans les prochains jours, c'est d'abord la libération des otages. Ce répit sera de courte durée", a-t-il déclaré, devant des troupes de l'unité d'opérations spéciales de la marine israélienne. Il leur a demandé de "s'organiser, de se préparer, d'enquêter, de se réapprovisionner en armes et de se préparer à continuer" pendant le cessez-le-feu. "Il y aura une suite, car il faut décrocher la victoire et créer un élan pour les prochains groupes d'otages, qui ne reviendront que sous la pression."

Arrestation du directeur de l'hôpital d'Al-Shifa. Le directeur de l'hôpital al-Shifa de Gaza, a été arrêté par Israël, a annoncé jeudi l'armée israélienne ainsi qu'un chef de service de l'établissement, sous contrôle de l'armée qui dit y chercher des installations du Hamas. "Deux infirmiers ont été arrêtés ainsi qu'un autre médecin", a précisé un responsable du ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien. Le médecin a été "transféré pour être interrogé" par les services de renseignements, a précisé l'armée israélienne. "Sous sa direction, l'hôpital a été le théâtre de nombreuses activités terroristes du Hamas", ajoute le communiqué. L'enquête déterminera "s'il sera soumis à d'autres interrogatoires".

Des armes retrouvées dans des chambres d'enfants, selon Tsahal. L'armée israélienne a affirmé sur la plateforme X, photos à l'appui, avoir retrouvé lors d'une opération dans la banlieue de Jabaliya, située dans le nord de Gaza, "un grand nombre d'armes et de munitions cachées sous les lits des enfants et à l'intérieur des chambres", "dans un bâtiment civil lié à un haut responsable du Hamas". "Les enfants devraient être entourés de jouets et de livres, pas d'armes", écrit Tsahal, en légende de photos montrant des armes et munitions étendues sur un lit d'enfants ou cachées dans un coffre sous le matelas. "Une fois de plus, les preuves du cynisme du Hamas à l'égard des civils gazaouis se multiplient", ont aussi accusé les forces israéliennes.

Aide humanitaire. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) de l'ONU a indiqué avoir aidé "environ 760.000 personnes" à l'intérieur de la bande de Gaza "avec de la nourriture d'urgence et des bons d'alimentation". "Nous faisons tout notre possible pour acheminer de la nourriture à Gaza et mener des initiatives vitales qui peuvent aider les gens à faire face à la situation", a déclaré Samer Abdel Jaber, à la tête de l'organisme en Palestine. Depuis le début de la guerre, "10% seulement de l'aide alimentaire disponible du PAM ayant été acheminés depuis le début de la crise", précise le programme.