Trois otages libérés par le Hamas ? Les médias israéliens crient à la supercherie

"Une femme colon israélienne et ses deux enfants ont été libérés après avoir été détenus lors des affrontements", peut-on ainsi lire dans le communiqué publié par la branche armée du Hamas. Pour preuve, une vidéo est publiée dans la foulée sur Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas. On y voit une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois hommes armés s'éloigner d'une zone barbelée qui semble être la clôture érigée par Israël autour de la bande de Gaza.

Si le Hamas n'a pas précisé la date de la prétendue libération du groupe, la presse israélienne émet de gros doutes quant à la véracité de cette information. Selon eux, ces trois personnes n'ont jamais été emmenées dans la bande de Gaza. La presse locale affirme en effet que la femme visible à l'image est Avital Aladjem, habitante du kibboutz Holit. Or, elle est apparue à plusieurs reprises dans les médias israéliens dès le 10 octobre pour partager son témoignage. Selon le récit qu'elle avait livré dans une série d'entretiens, elle a été emmenée de force samedi par des hommes du Hamas avec deux des enfants d'une voisine jusqu'à la zone frontière entre Israël et la bande de Gaza. Elle raconte toutefois ne pas avoir traversé la frontière, indiquant que ses ravisseurs l'ont laissée libre de repartir avec les petits au niveau de la clôture. Sa voisine, et la mère des deux enfants, n'a quant à elle pas donné de signe de vie.