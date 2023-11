Guerre Israël-Hamas : Tsahal affirme avoir achevé "l'encerclement de la ville de Gaza"

Un peu plus tôt ce jeudi, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou avait affirmé dans une vidéo tournée auprès de ses combattants et diffusée sur le réseau X (ex-Twitter) que son armée avait déjà engrangé "des succès très impressionnants". "Nous avons dépassé la périphérie de la ville de Gaza. Nous faisons des progrès. Rien ne nous arrêtera. Nous irons de l'avant et nous avancerons et gagnerons", a-t-il déclaré. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a quant à lui indiqué que les soldats "s'infiltraient de plus en plus profondément" dans les secteurs tenus par le Hamas et se battaient "face à face avec un ennemi brutal".

De son côté, la branche armée du mouvement islamiste palestinien a assuré que "Gaza constituera une malédiction pour Israël". Les Israéliens doivent s'attendre au "retour de davantage de (leurs) soldats dans des sacs (mortuaires) noirs", a averti jeudi le porte-parole des brigades al-Qassam.