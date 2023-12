VIDÉO - "Je ne sais pas si on saura sourire un jour" : l'émotion des proches d'Elia Toledano, otage français tué à Gaza

L'armée israélienne annonce avoir emmené en Israël le corps sans vie d'un otage franco-israélien, Elia Toledano, 28 ans. Ses obsèques se sont déroulées ce vendredi en Israël. Le 20H de TF1 a pu recueillir les témoignages de certains de ses proches.

Quelques heures après l'annonce de sa mort, ce vendredi 15 décembre, les proches d'Elia Toledano se sont tous rassemblés. Le jeune Franco-Israélien enlevé par le Hamas avait 28 ans. Il était enterré ce matin en Israël, dans le cimetière du village d'El'ad, où il a grandi. Viviane, sa tante, est prise d'une forte émotion devant notre caméra, avant la cérémonie religieuse. "On passait de l'espoir au désespoir. Ces derniers jours, on ne savait plus. La famille est vraiment brisée. Je ne sais pas si on saura sourire un jour", nous dit-elle, dans le reportage visible en tête de cet article.

Meir Saban, un ami proche, lui, ressent de la colère. "Ces gens qui l'ont tué, ils ont tous été élevés dans la haine", lâche-t-il.

Elia Toledano était le meilleur ami de Mia Schem, une des otages françaises récemment libérées. Ils participaient ensemble à un festival le 7 octobre, là où ils ont été enlevés tous les deux.

Le corps d'Elia a été retrouvé par l'armée israélienne lors d'une opération dans la bande de Gaza. Les circonstances de sa mort sont encore inconnues. Trois Français sont toujours portés disparus. Emmanuel Macron promet ce vendredi matin de continuer sans relâche à œuvrer pour la libération de tous les otages du Hamas.