VIDÉO - Un million de personnes fuient le nord de la bande de Gaza, alors qu'Israël prépare son offensive terrestre

Roquettes du Hamas contre bombes et obus de l’armée israélienne. Un déluge de feu qui continue sur la bande de Gaza, avec des dévastations matérielles, mais surtout humaines, qui alimentent la colère et l’incompréhension. "Je suis anéanti, mes fils sont là, dessous, comme mes cousins et ma fille. C'étaient des enfants, ils ne portaient aucune arme, ils n'avaient rien fait", hurle de colère un homme au milieu des décombres. Plus de 2700 personnes sont mortes dans la bande de Gaza au dixième jour du conflit, selon les autorités locales. Du côté israélien, plus de 1400 personnes ont été tuées, d'après des responsables locaux.