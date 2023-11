VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : un mois plus tard, retour sur les lieux des attaques sur le sol israélien

Une montre sonne encore. Le temps semble pourtant s'être arrêté le 7 octobre dernier, à six heures du matin, quand des assaillants se sont introduits dans le kibboutz de Kfar Aza. Ce village, situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza, a été attaqué par des membres du Hamas, laissant derrière eux un kibboutz dévasté. Maor, l'un des habitants, est alors caché dans un abri avec ses enfants : "On était dans l'abri, on a éteint la lumière, la climatisation, tout. On est resté très calmes. Je me suis assis sur une chaise face à la porte, prêt à affronter tout ce qui pouvait arriver", se souvient le rescapé, qui a dû attendre vingt heures avant d'être secouru.