VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : un nouveau massacre découvert au kibboutz de Be'eri

Des images de vidéosurveillance enregistrées le 7 octobre dans le kibboutz montrent des combattants du Hamas tirer des corps sans vie d'une voiture avant de partir à bord de celle-ci. D'autres habitants, eux, ont tenté de se cacher pour éviter à leurs assaillants. "Lorsque nous nous sommes cachés dans l'abri, nous n'avions aucune idée de ce qu'il se passait. Nous entendions des voix en arabe. Ils ont essayé d'ouvrir la porte de l'abri, mon mari et mes trois garçons n'ont tout simplement pas lâché la porte pendant 15 heures", témoigne Inbal Reich Alon, une survivante du kibboutz de Be'eri. "L'endroit où je vis ne sera plus jamais le même. Le kibboutz est détruit", se désole un autre habitant qui a pu fuir le massacre. "Il peut être reconstruit mais notre communauté qui compte moins de 1200 personnes a subi des dizaines de morts et des dizaines d'enlèvements", raconte Alon Pauker.