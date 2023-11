VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : un otage français de 12 ans doit être libéré lundi soir, annonce sa grand-mère sur LCI

Ce lundi, le Bureau du Premier ministre israélien a annoncé dans un communiqué que les familles d'otages israéliens qui doivent être libérés aujourd'hui en ont été informées. Sur LCI, la grand-mère du petit Eitan, un Franco-israélien de 12 ans, a indiqué que ce dernier figure sur la liste, et doit donc être libéré dans la soirée.

Les familles d'otages enlevés par le Hamas le 7 octobre en Israël et qui doivent être libérés ce lundi 27 novembre soir en ont été informées, a indiqué le Bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué, au terme d'une journée d'intenses négociations.

Dans la foulée, la grand-mère du petit Eitan, Franco-israélien de 12 ans, a indiqué que ce dernier doit être libéré dans la soirée. "Une liste est arrivée officiellement où mon petit-fils figure, et ma fille s'est dirigée immédiatement vers la frontière, accompagnée par des forces militaires", a expliqué Jocelyne au micro de Solenn Riou sur LCI.

La trêve prolongée

"Ça fait très longtemps qu'on attend (...) et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de rumeurs. Alors, on s'est un peu préparés. Mais tant qu'on ne voit pas les enfants sortir de cette voiture de la Croix-Rouge, on n'est pas encore tout à fait rassurés", a ajouté la grand-mère du jeune garçon.

Ce groupe d'otages est le dernier d'une série de quatre groupes dont la libération était prévue par un accord de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Cet accord doit s'achever mardi matin, mais des discussions étaient en cours lundi pour le prolonger. Le Qatar a indiqué lundi après-midi que la trêve sera prolongée de deux jours.