VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : un premier groupe d'étrangers et binationaux autorisé à quitter la bande de Gaza

Selon une première annonce mardi soir, le terminal devait permettre le passage des blessés seulement, mais des responsables égyptiens et palestiniens du terminal ont indiqué dans la matinée que près de 545 binationaux et étrangers ont aussi été autorisés à quitter la bande de Gaza. Une liste avec leurs nom, nationalité et numéro de passeport a été publiée par l'administration de la partie palestinienne du terminal.

D'après un responsable palestinien du terminal, 88 blessés, dont 40 enfants, doivent être évacués pour être soignés dans des hôpitaux égyptiens. "Les enfants et certains vieillards auront des accompagnateurs avec eux", a-t-il affirmé. Un responsable frontalier égyptien a quant à lui fait savoir que de premières ambulances transportant des blessés ont pu entrer en Égypte vers 11h30, heure locale (10h30 à Paris).